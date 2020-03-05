Samanyolu Haber /Dünya / Bahreyn 1300 vatandaşını İran'dan geri almıyor /05 Mart 2020 12:34

Bahreyn 1300 vatandaşını İran'dan geri almıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Bahreyn'in İran'a ziyaret amacıyla gelen 1300 vatandaşını almak istemediğini ileri sürdü.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Manama yönetimini İran'daki vatandaşlarıyla ilgili tutumu nedeniyle eleştirdi.

Musevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle birçok bölge ülkesinin İran'daki vatandaşlarının dönüşünü sağlamak için adım attığını ancak Bahreyn'in bu noktada hiçbir girişimde bulunmadığını ifade etti. 

Manama yönetiminin bu yöndeki önerileri de kabul etmediğini belirten Musevi, "Hâlihazırda turizm ve ziyaret amacıyla İran'a gelen 1300 Bahreyn vatandaşı bulunuyor. Bu kişiler, Bahreyn hükümetinin tutumu nedeniyle istemedikleri halde İran'da kalmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, vatandaşların geri dönüşünü sağlamak için Bahreyn ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını, bu konudaki her türlü sonuçtan Manama yönetiminin sorumlu olacağını kaydetti. 
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