Samanyolu Haber /Dünya / Bahreyn Başbakanı hayatını kaybetti /11 Kasım 2020 12:10

Bahreyn Başbakanı hayatını kaybetti

50 yıl 296 gün başbakanlık koltuğunda oturan 84 yaşındaki Bahreyn Başbakanı Selman el-Halife hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife hayatını kaybetti.

Bahreyn Kraliyet Divanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife'nin 84 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.


1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife'nin 85’inci doğum gününe iki hafta kala 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyuruldu. Bahreyn medyası haberinde, "Majesteleri Kral Hamad bin Isa Al Khalifa'nın emriyle Kraliyet Mahkemesi, ABD'nin Mayo Klinik Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybeden Başbakan Halife bin Selman el-Halife'nin yasını tutuyor" ifadelerine yer verildi.

Bahreyn'in eski hükümdarı Salman'ın ikinci oğlu Prens Halife’nin 24 Kasım 1935'te doğduğu, 1971'te krallığın ilk başbakanı olduğu ve 50 yıl 296 gün ile başbakanlık görevini dünyanın en uzun süreli yapan kişini haline geldi.
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