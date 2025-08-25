Bakan 225 km hızla sosyal medya radarına yakalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunda direksiyon başına geçtiği aracıyla 225 kilometre hıza çıktı. Hız sınırının 140 km olduğu yolda kaydedilen görüntüler sosyal medyada tartışmaya sebep oldu.





Uraloğlu, seyir halindeyken çekilen videoyu "TürkiyeHızlanıyor" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaşarak, “Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… Yorulduğumuzda Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, ‘Yeterince çalışmadık’ diyerek yolumuza devam ediyoruz” notunu düştü.





Ancak görüntülerde, bakanın kullandığı aracın sık sık 200 km’nin üzerine çıktığı, en yüksek hızın ise 225 km olduğu görüldü.





"FARKINDA OLMADAN AŞTIM"

Tepkiler üzerine açıklama yapan Uraloğlu, kendisine cezai işlem uygulandığını duyurdu. Uraloğlu, "Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.











