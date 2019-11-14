Bakan’a özel 10 milyonluk konukevi

Candan’ın açıklamasına göre, ithal malzemelerin kullanıldığı konuk evinin maliyeti 10 milyon TL’yi buluyor. 1 metrekaresi ise 12 işçinin maaşı!



Tezcan Karakuş Candan, “Bu bir israf projesidir. Yık yap yaklaşımı ile kamusal alanları, halka açık kullanılan tesisleri kendilerine kapatıyorlar. İnsanlar bu kadar yoksulluk içindeyken, vicdanen nasıl rahat olabiliyorlar? İsraf politikaları özel konukevi uygulamaları bakanlara da sirayet etti. İsrafın başı, yönetenlerin kendisidir. Değil 10 milyonun bir liranın bile çok kıymetli olduğu süreçte bakan, halka açık tesislere konukevi yaptırıyor, bu israfı kamuoyunun takdirine sunuyoruz.” diye konuştu.





1 METREKARESİ, 12 İŞÇİNİN MAAŞI!





İller Bankası ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’na konuya ilişkin yazılar yazdıklarını ve gelecek yanıtlara göre yargı sürecini başlatacaklarını ifade eden Candan, “İnşaatın bir metrekaresi 12 işçinin bir aylık maaşına denk geliyor. Mermerinden tavan kaplamalarına yağmur oluklarına kadar ithal malzeme kullanılması da katmerli israftır.” dedi.





30 YILLIK AĞAÇLAR KESİLECEK





İller Bankası’na ait Macunköy Yerleşkesi’nin tamamının 96 bin metrekare olduğuna dikkat çeken Candan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İller Bankası, yerleşkenin yarısını planlıyor ve bu alana ‘Macunköy Sosyal Tesisleri’ne ek bina yapıyoruz’ diyerek bakana konukevi yapıyor. Kabul salonu, özel çalışma odası, bahçe ve peyzaj düzenlemesi ile yerleşke duvarla ikiye ayrılarak bakana özel has bahçe mi planlanıyor!” diye konuştu. Candan, alandaki 30 yıllık ağaçların da inşaat nedeniyle kesileceğini belirtti.