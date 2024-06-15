Bakan açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hafta sonundan itibaren Türkiye'nin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirterek, "9 günlük tatil boyunca ülke genelinde hava sıcaklıkları biraz azalacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor" dedi.



Özhaseki, bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşları da araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate almaları konusunda uyardı.



BAZI BÖLGELERDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre; bayramın 1'inci günü Batı ve Doğu Karadeniz'in tamamı, Orta Karadeniz'in kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin, bayramın 2'nci günü Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin, bayramın 3'üncü günü Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinin, bayramın 4'üncü günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Ardahan çevrelerinin, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU



Ayrıca bayram boyunca Ankara'da hava durumu, genellikle az parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü kuzey ilçeleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 31 ila 33 derece arasında olacak. İstanbul, genellikle parçalı bulutlu havanın etkisinde olacak.



Cumartesi günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 31 ila 33 derece arasında olacak. İzmir'de ise hava genellikle az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37 ila 39 derece arasında olacak.