Samanyolu Haber /Teknoloji / Bakan açıkladı! Discord ve Roblox açılacak mı? /12 Nisan 2025 13:28

Bakan açıkladı! Discord ve Roblox açılacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord’a erişim engeline ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, bu platformların bazı içerikleri kaldırması halinde engelin kalkabileceğini belirtti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir programda Roblox ve Discord’a yönelik erişim engeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, her iki platformun da Bakanlıkla iletişim halinde olduğunu ve zararlı içeriklerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu çalışmaların tamamlanması halinde erişim engelinin kaldırılabileceğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, erişim engelinin yasal süreçler çerçevesinde uygulandığını ifade ederek, kullanıcıların güvenliği açısından platformlardan belirli içeriklerin kaldırılmasının şart olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, "Roblox ve Discord için hukuki süreç içinde olan erişim engelleri var. İki platform da bizle irtibat halinde, bazı içeriklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar var. Bunları yaptıklarında açmamız söz konusu olacak." dedi.
Bakan Uraloğlu, "Biz aksi talep edilmemişse internet sağlayıcılarla konuştuk. Güvenli internet paketinin satılmasını istiyoruz. Yüzde 90'ların üzerinde güvenli internet paketi satılıyor. Acaba sosyal medya platformlarında olabilir mi onu paylaşıyoruz. Önden tercihte bulunmayana güvenli internet paketini satmış oluyoruz." diye konuştu.

DISCORD VE ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Discord, 2024 yılında İstanbul Fatih’te yaşanan bir cinayetin ardından kamuoyunun gündemine gelen “incel” (istemsiz bekar erkek) gruplarına yönelik incelemeler sonucunda kapatılmıştı. Platformda tespit edilen yasa dışı faaliyetler nedeniyle, 9 Ekim 2024’te erişim engeli uygulanmıştı.

Roblox ise çocukları hedef alan zararlı içerikler nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle mahkeme kararı doğrultusunda kapatılmıştı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, kamu düzeni ve çocukların korunması gerekçesiyle sitenin ve uygulama bağlantılarının erişime engellenmesine hükmetmişti.

Bakan Uraloğlu: Google için hukuki düzenleme yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Google'la belli görüşmeler yapıyoruz. Görünürlük sıralamasında, reklam pastasından pay alma açısından Google'ın değişiklikleri oldu, Rekabet Kurumu ceza kesti." dedi. Google'ın algoritma değişikliğinin ardından Türkiye'de ve dünyada pek çok dijital medya platformu Google Haberler ve Keşfet sırlamalarında öne çıkamaması tepkilere neden olmuştu.

Katıldığı canlı yayında Uraloğlu, "Şeffaflık olması için Google'a uyarıda bulunduk. Belli çalışmalar var, hukuki düzenleme de yapacağız." ifadesini kullandı.
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