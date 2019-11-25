Bakan açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesinin sunumu sırasında bazı bilgiler de aktardı. İşte onlardan bazıları: “Bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz. (Kadına şiddet) Bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları almalarını sağlayacak tedbirleri almak kararlılığındayız.”







NOTERLERE ‘KREDİ KARTI’ GELİYOR





“Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız. Stajyer avukatlarımızın staj süreleri boyunca sigortalı olarak çalışabilmelerini sağlayacak düzenlemeler de gündemimizdedir. 15 Temmuz’dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 926’dır.”