Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan açıkladı: İhracatta ağustos rekoru /02 Eylül 2024 12:34

Bakan açıkladı: İhracatta ağustos rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı elde edildiğini kaydetti. İhracat ağustos ayında yüzde 2,4 artışla 21,2 milyar dolara çıktı.

SHABER3.COM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Cumhuriyet tarhininin en yüksek ağustos ihracatı elde edildiğini belirten Bolat, ihracatın yüzde 2,4 artışla 21,2 milyar dolara çıktığını kaydetti. 12 aylık ihracat yüzde 3,5 artışla 262 milyar dolara çıktı.

DIŞ AÇIK 34 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

İthalat ağustosta yüzde 10,8 düşüşle 27 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 43,4 azalarak 4,9 milyar dolara geriledi. Son 34 ayın en düşük ticaret açığı gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde ihracat yüzde 2,4 artışla 170,8 milyar dolar, ithalat ise yüzde 8,7 düşüşle 225,7 miyar dolar olarak gerçekleşti. 8 aylık dönemde dış ticaret açığı 33,6 azalarak 54,9 milyar dolara geriledi.

Son bir yılda dış açık 40 milyar dolar azalarak 78,6 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da bir yılda yüzde 68'den yüzde 77'ye çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan açıkladı: İhracatta ağustos rekoru Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:17