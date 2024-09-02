Bakan açıkladı: İhracatta ağustos rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Cumhuriyet tarhininin en yüksek ağustos ihracatı elde edildiğini belirten Bolat, ihracatın yüzde 2,4 artışla 21,2 milyar dolara çıktığını kaydetti. 12 aylık ihracat yüzde 3,5 artışla 262 milyar dolara çıktı.



DIŞ AÇIK 34 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE



İthalat ağustosta yüzde 10,8 düşüşle 27 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 43,4 azalarak 4,9 milyar dolara geriledi. Son 34 ayın en düşük ticaret açığı gerçekleşti.



Ocak-ağustos döneminde ihracat yüzde 2,4 artışla 170,8 milyar dolar, ithalat ise yüzde 8,7 düşüşle 225,7 miyar dolar olarak gerçekleşti. 8 aylık dönemde dış ticaret açığı 33,6 azalarak 54,9 milyar dolara geriledi.



Son bir yılda dış açık 40 milyar dolar azalarak 78,6 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da bir yılda yüzde 68'den yüzde 77'ye çıktı.