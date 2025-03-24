Bakan açıkladı: İmamoğlu protestolarında bin 133 kişiye gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde artarak devam ediyor.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı son paylaşımda, 5 günür süren eylemlerde gözaltına alınanlarında sayısını açıkladı.





5 GÜNDE BİN 133 GÖZALTI

Yerlikaya, "19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir" ifadesini kullandı.





"BURADAN AÇIKÇA UYARIYORUZ..."

Bakan Yerlikaya ayrıca, "Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, HUKUKİ olarak da kimse ödeyemez" dedi.







