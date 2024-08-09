Samanyolu Haber /Gündem / Bakan açıkladı: 'Instagram her an açılabilir!' /09 Ağustos 2024 19:00

Bakan açıkladı: 'Instagram her an açılabilir!'

Instagram tam bir haftadır kapalı. Türkiye'de 50 milyonu aşkın kullanıcısı olan Instagram'ın ne zaman açılacağı ise merak konusu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan "Ufak ayrıntılar kaldı, açalım istiyoruz. Her an açılabilir" diye konuştu. Bu arada Instagram'ın kapalı olması nedeni günlük kayıp 1.9 milyar lira olarak hesaplanıyor.

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İktidar bir ay içerisinde sırasıyla Wattpad, Instagram ve Roblox'u yasakladı. Milyonların kullandığı Instagram en büyük tepkiyi topladı.

Öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye paylaşımlarının engellenmesi nedeniyle Türkiye'de yasaklanan Instagram hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklama yaptı.

BAKAN URALOĞLU: HER AN AÇILABİLİR!

A Haber'e konuk olan Bakan Uraloğlu, “Instagram her an açılabilir, ufak ayrıntılar kaldı, açalım istiyoruz” dedi.

Bu arada AKP Milletvekili Hüseyin Yayman'ın TikTok'un kapatılabileceği açıklaması yeni bir tartışmaya yol açmıştı.

Uraloğlu, başka sosyal medya platformlarını kapatma ile ilgili bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Uraloğlu, şunları dile getirdi:

“Kapatmanın gayretinde değiliz ama hassasiyetlerimiz var. Başka platformun kapatılmasıyla ilgili bir süreç yok”
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