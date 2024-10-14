Bakan açıkladı: Narin cinayetinde kimin hangi odada olduğu bile tespit edildi

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra katledildiği ortaya çıkan sekiz yaşındaki Narin Güran hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, cinayet ve sonrasında HTS kayıtları ile oda oda kimin kimle olduğunu nerede olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Tunç şunları söyledi:







"TÜBİTAK İNCELEMELERİ YAPILDI"

Halktv'de yer alan habere göre "Tutukluların yanı sıra adli kontrollü olan şüpheliler var yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı özellikle şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu tespit edilen kamera görüntüleri oldu bu görüntülerin tübitak'ta değerlendirmesi yapıldı sonrasında narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu bu kameralara giren o görüntülerde toplanıp dağılan ve o konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemeleri yapıldı yine HTS kayıtları tespit edildi.





DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMALARI

Geriye dönük o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu şüpheliler bakımından özellikle baz çakışmaları en son yapılan teknik çalışmalar çok önemliydi o daraltılmış baz çakışması dediğimiz bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere de ulaşıldı.





"KİMLERLE KİMİN BERABER OLDUĞU BELİRLENDİ"

hiç kimsenin şüphesi olmasın narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek şu anda teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda son değerlendirmeleri cumhuriyet başsavcılığımız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda burada özellikle o daraltılmış baz çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda kimsenin şüphesi olmasın teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı.





"ODA ODA HERKESİN NEREDE OLDUĞU..."

Tabii dosya gizli soruşturma gizli kamuoyunda farklı yorumlar yapılabiliyor ifadelerden yola çıkarak televizyon ekranlarında özellikle o ifadeler yorumlanırken dosyayla ilgisi olmayan birtakım tahminler de yürütülüyor ama iddianame ortaya çıktığında kamuoyu toplum şunu görecek narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek ve tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz bu bir iddianame olacak soruşturma sonrasında toplanan deliller ışığında ortaya konulan bir iddianame neticede buna yargı karar verecek dava açıldıktan sonra o delilleri değerlendirecek olan o teknik verileri tekrar analiz edecek olan, gerekirse tekrar bilirkişi incelemesi yapacak olan elbette ki yargı yargı süreci de uzamadan tamamlanacaktır bunu tahmin ediyoruz özellikle daraltılmış baz çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz oda oda herkesin nerede olduğu o baz kayıtlarında belli"