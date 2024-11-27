Bakan açıkladı: Özel hastaneler mevzuatı yenilenecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özel hastaneler, yenidoğan çetesi, aile hekimliği, randevu bulunamaması gibi konulara ve sisteme yönelik eleştirilere dair açıklamalarda bulundu.



"Bakanlığımızın hizmetlerini komple check-up yapıyoruz. Sağlık hizmetlerimizi yeniden yapılandırma aşamasındayız" diyen Memişoğlu, "Özel hastaneler mevzuatını tamamen yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.



Memişoğlu'nun açıklamaları şöyle:



MEVZUATI YENİLİYORUZ: Özel hastaneler mevzuatını tamamen yeniliyoruz. Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin tamamı aynı standartta hizmet vermek zorunda.



YENİDOĞAN ÇETESİ: Çok istisnai insanlıktan nasibini almamışların, üstelik de yakalanarak cezaevinde olanların, bunu bir buçuk milyon sağlık çalışanlarımızın hakkını yememesini istiyorum. Prematüre 37 haftanın altında doğan bebeklerimizin yaşam şansı yüzde 95’in üzerinde çıkartılmış bir sağlık sisteminden, sağlık çalışanlarından bahsediyoruz. Bunun kötülenmesine veya birkaç tane nasipsiz sebebiyle örselenmesine hep beraber izin vermememiz lazım. Birkaç kişinin kusuru, caniliği bu kadar büyük hizmetleri, Avrupa ile dünyadan daha iyi olan hizmetleri ve çalışanları töhmet altında bırakmaması gerekir.



RANDEVU SIKINTISI: Randevu konusunda bazı branşlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz, bunları en kısa zamanda çözeceğiz. Bugün yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliği yayımladık. Türkiye'de hekim dağılımında 2002 senesinde en gelişmiş bölge ile gelişmemiş bölge arasında yedi kat fark vardı. Şu anda 2,5 kat farka düşürdük. Bunu daha aza düşürmek için böyle bir yönetmelik yayımladık.



AİLE HEKİMLİĞİ: Koruyucu hekimlik, temel sağlığın en önemli unsurudur. Mevzuatla ilgili de bazen dezenformasyon olabiliyor, yanlış algılar da olabiliyor. Biz aile hekimlerine kendi nüfusunun sağlığına göre daha çok teşvik vermeye çalışıyoruz. Aile hekimlerine yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimi için ikincil mevzuatın olması lazım. İkincil mevzuatını çıkaracağız. İkincil mevzuatla birlikte eğitimleri de artıracağız. Aile hekimlerimizin kaygılarını anlıyorum. 5-6 ay geçtikten sonra çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyoruz.



İlaç yazamıyoruz şeklindeki dezenformasyonlara da cevap vermek istiyorum. Bir dönem içinde kendi hasta grubuna yazılan ilaç miktarı, önceki dönemde yazılan ilaç miktarı ile aynıysa veya daha azsa aile hekimine teşvik veriyoruz.



SAĞLIK HİZMETLERİMİZİ YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ: Bakanlığımızın hizmetlerini komple check-up yapıyoruz. Denetleme usullerimizi, sağlık hizmetlerimizi yeniden yapılandırma aşamasındayız. Bu konuda malum yenidoğanla ilgili bir denetleme ve değerlenme bilimsel komisyonu oluşturduk. Tüm branşlarda bunu yapacağız: Acil, erişkin yoğunbakım, onkoloji gibi.