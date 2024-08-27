Bakan açıkladı! Yeşil pasaport uygulaması genişliyor mu?

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ziyaret etti.



Yeşil Pasaport konusunda birçok meslek grubunun dâhil olduğu bir düzenlemeye ilişkin Bakan Bolat’a konuyla ilgili iş insanlarının yeşil pasaport talebini dile getiren Hacısüleyman, “Son dönemde artan vize sıkıntıları iş dünyasını zor durumda bırakıyor, bu konuda iş insanlarına öncelik verilmesini istiyoruz” dedi.



'GÜVENİ SARSAMAYIZ'



Bakan Bolat, son dönemde yeşil pasaportun kapsamının genişletileceği iddialarına yönelik "Uygulamayı genişletmiyoruz" ifadelerini kullandı.



Bolat'ın açıklaması şöyle:



“Sosyal medya dezenformasyonu ile Yeşil Pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, Yeşil Pasaporta olan güveni sarsamayız.”