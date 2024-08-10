Bakan açıklama yaparken internet kesildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile yürüttükleri görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlarla ilgili taleplerinin karşılanacağı yönünde ortak çalışma yapılması yönünde söz verildiğini ve Instagram’ın saat 21.30 itibariyle açılacağını söyledi.





Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’ın açılacağını X hesabından canlı yayın ile açıklarken internet kesildi ve canlı yayın dondu. Uraloğlu, Instagram’ın açılacağını ayrı bir tweet atarak açıkladı. Uraloğlu'nun X hesabı, Instagram açıklamasının ardından sonra hata verdi ve hesabı kapandı. ‘Böyle bir hesap yok’ uyarısının ardından hesap normale döndü.Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Ulaştırma Bakanı Instagram ile nasıl anlaştıklarını açıklarken, canlı yayın koptu. Belki de hayatının en önemli açıklamasını yapıyor ama İnternet bağlantısını beceremediler.” dedi.