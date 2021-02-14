Bakan Akar: Gara’da alıkonulan 13 vatandaşımız PKK tarafından şehit edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı’na dair açıklamasında, "Kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" dedi.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki PKK hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi.









Pençe Kartal-2 Harekatı'ndaki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek, hudut güvenliğimizi sağlamak ve daha önce güvenlik nedeniyle açıklanmayan, teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyi Gara bölgesinde 10 Şubat 2021'de 'Pençe Kartal-2 Harekatı' başlatılmıştır. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları ile sözde karargah yerlerinden oluşan 50'den fazla hedef başlangıçta hava harekatı ile başarılı bir şekilde tahrip edilmiştir." diye konuştu.





"13 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU"





Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekatın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir. Bu arada vatandaşlarımızı şehit eden mağaradaki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir."





Operasyonların tamamlandığını, kara ve hava unsurlarının üslerine, kışlalarına güvenle döndüğünü vurgulayan Akar, "Şehit vatandaşlarımızla ilgili adli işlemler Malatya’da başlatılmıştır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.





Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre askeri harekatta yüzbaşılar Burak Coşkun ve Ertuğ Güler ile Astsubay Harun Turhan vefat etti.







Bakan Akar'ın açıklamasının ardından şehit edilen vatandaşların cenazeleri askeri helikopter ile Malatya'ya getirildi. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirilen 13 kişinin kimlik tespitine başlandı.

