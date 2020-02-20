Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Akar, Türkiye'nin Suriye'den ne zaman çıkacağını açıkladı /20 Şubat 2020 22:05

Bakan Akar, Türkiye'nin Suriye'den ne zaman çıkacağını açıkladı

Türkiye'nin desteklediği Suriyeli güçler ile İran ve Rusya destekli rejim güçlerinin çatışmalarının devam ettiği ve yapılan saldırılar sonrasında Türkiye'nin de şehitler verdiği Suriye'deki Türkiye'nin konumuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni bir açıklama geldi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib için A, B, C planları hazır. Yeri ve zamanı geldiği zaman uygulanmaya başlar" ifadesini kullandı. Akar, "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusu üzerine ise, "Anayasa yapılacak, meşru bir seçim yapılacak, meşru bir yönetim olacak, demokrat bir devlet olacak, herkes yerini alacak, biz de yerimizi alacağız. Türkiye geçmiş yıllarla karşılaştırılmayacak bir şekilde, uluslararası sahada iddiası, yeri olan bir ülke" dedi.

mhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır" diyen Akar, "Bizim Rusya'ya karşı herhangi bir tavrımız söz konusu değil, tek hedefimiz rejim. Ateşkesi ihlal eden gruplardır" diye konuştu.

"Suriye hava sahasının Rusya'nın kontrolünde olması sorun teşkil edecek mi?" sorusu üzerine Akar, "Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor. Hava sahasını etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Bizim oradaki tek niyetimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesi" dedi

Akar, "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusu üzerine ise, "Anayasa yapılacak, meşru bir seçim yapılacak, meşru bir yönetim olacak, demokrat bir devlet olacak, herkes yerini alacak, biz de yerimizi alacağız. Türkiye geçmiş yıllarla karşılaştırılmayacak bir şekilde, uluslararası sahada iddiası, yeri olan bir ülke" ifadelerini kullandı. 

"ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz" diyen Akar, "ABD'nin ne gibi bir desteği olabilir?" sorusuna, "Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Patriot desteği olabilir" yanıtını verdi.
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