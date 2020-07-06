Bakan Akar'dan Rusya'ya kritik mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın Misrata Hava Üssü'nde BBC'den Orla Guerin'in sorularını yanıtladı. Fransa'nın Libya'da Halife Hafter'i desteklemesinin müttefikliğe uymadığını söyleyen Akar, Fransa'nın siyasi hatalarını telafi etmek için Türkiye ile gerilim yaratmaya çalıştığını belirtti.







"FRANSIZ GEMİSİNİ TACİZ ETMEDİK"





Libya açıklarında bir Fransız gemisinin Türk donanması tarafından taciz edildiği iddiasıyla ilgili de konuşan Akar "Biz Fransız gemisinin taciz etmediğimiz gibi, Fransız gemisi bizim üç gemimizin ilerlediği konvoya 20 deniz mili süratle araya girmek suretiyle çok tehlikeli bir manevra yaptı" dedi ve gerçeklerin NATO tarafından önümüzdeki günlerde ortaya çıkarılacağını söyledi.





"LİBYA'NIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"





Türkiye'nin Libya'daki geleceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Akar, iki halkın 500 yıllık ortak geçmişi, değerleri ve tarihi olduğunu aktardı, "Bu zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.





"BAZI ÜLKELER NATO'YU ARAÇ OLARAK KULLANIYOR"





Akar, bazı ülkelerin Türkiye'nin hamlelerini kendi çıkarlarına aykırı bulduğunda NATO'yu araç olarak kullanmaya çalıştığını savundu:





"Bazı ülkeler tekil olarak, bireysel olarak, münferit olarak kendi menfaatlerine aykırı buldukları tavır ve hareketlerimizi, bir şekilde uydurmak için NATO'yu araç olarak kullanıyorlar."Ege'de yaşanan gerilimlere de değinen Akar "Lozan anlaşması 23 adanın silahlandırılamayacağını söylüyor. Fakat bu adalardan 16'sı komşumuz tarafından silahlandırılmış durumda" dedi, Yunan yetkililerin bazı kayalıklarda abartılı törenler ve ziyaret yapmasını eleştirdi.





BBC RÖPORTAJINDA DİKKAT ÇEKEN 'RUS HELİKOPTERİ' DETAYI





Bakan Akar, Libya ziyaretine eşlik eden gazetecilerden BBC muhabiri Orla Guerin'e burada bir röportaj verdi. Paylaşılan karede Bakan Akar'ın Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e verilen Rus yapımı savaş helikopterinin önünde durması dikkatlerden kaçmadı.Helikopterin, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya ordusu tarafından darbeci Hafter milislerinden ele geçirildiği değerlendiriliyor.