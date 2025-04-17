Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Ali Yerlikaya 'Tarihn en büyüğü' diyerek duyurdu: 525 gözaltı var /17 Nisan 2025 09:53

Bakan Ali Yerlikaya 'Tarihn en büyüğü' diyerek duyurdu: 525 gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet tarihimizin en büyüğü" diyerek Ankara'da gerçekleştirilen "Narkokapan" operasyonunun detaylarını paylaştı. Operasyonda 525 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkokapan-Ankara” adı verilen operasyon kapsamında 525 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını duyurdu.

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ'
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Narkokapan-Ankara operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı. Bugün sabah 05.00'de başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik: Bu operasyonumuzun adı 'Narkokapan-Ankara'. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

HAZIRLIKLAR 6 AY SÜRDÜ
Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. Bu 6 ay boyunca adeta Ankara'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.
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