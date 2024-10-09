Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Bayraktar açıkladı: Kış saatine geri dönülecek mi? /09 Ekim 2024 17:34

Bakan Bayraktar açıkladı: Kış saatine geri dönülecek mi?

Kış saati uygulamasına geçilmemesine yönelik eleştiriler sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış saati uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Son yıllarda, özellikle sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlar, kış saati uygulamasının olmaması nedeniyle eleştirilerini dile getirirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa’da 29 Ekim 2024 tarihinde yaz saati uygulaması sona erdi ve kış saati uygulamasına geçildi ancak Türkiye'de uygulamanın hayata geçip geçmeyeceği merak ediliyor.

Türkiye’de, 2016 tarihinden beri kış saati uygulanmazken vatandaşlardan eleştiriler gelmeye devam ediyor.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Tartışmalar devam ederken Bakan Bayraktar'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar kış saati uygulamasına da değindi.

Bayraktar açıklamasında "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.
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