Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan Bayraktar'dan merak edilen soruya cevap: Doğalgaza zam gelecek mi? /20 Eylül 2024 22:38

Bakan Bayraktar'dan merak edilen soruya cevap: Doğalgaza zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarında yeni dönemin ardından doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, "Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz" dedi.

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