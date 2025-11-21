Samanyolu Haber /Gündem / Optimalden kastı ne acaba? Bakan’dan ‘asgari ücret’ açıklaması: Optimal bir seviye olacaktır /21 Kasım 2025 12:24

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, aralık ayının başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla ilgili konuştu. Işıkhan, 2026 asgari ücretine ilişkin "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirterek “Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.

Işıkhan, bir otelde düzenlenen “İzmir’de Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları”nda yaptığı konuşmada, bu toplantıların 10’uncusunu İzmir’de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Işıkhan, tüm politikalarında emeği merkeze alan sosyal diyaloğu önceleyen, insan onurunu yücelten bir yaklaşımı benimsediklerini, bugüne kadar çalışma hayatında gerçekleştirdikleri tüm reformların odağında da insan ve emek olduğunu söyledi.

‘OPTİMAL SEVİYE…’

Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

“Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum.”
