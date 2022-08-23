Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: 'Masamızda tek formül var'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, TÜRK-İŞ’in vergi çağrısının sorulması üzerine, “Şu anda gündemimizde öyle bir çalışma yok. Çözülmesi gereken bir konu. Daha çok Maliye Bakanının konusu. Biz takip ediyoruz sadece. Vergi maliyenin konusudur. Sendikalarımız hep şunu talep ediyorlar, ‘toplu sözleşme yapıyoruz zam alıyoruz ama yılsonu aynı parayı alamıyoruz’ diyor sendikalar. Bu haklı bir talep ama doğrudan Maliye Bakanlığını ilgilendiren bir konu. Yeni paylaşmadık bunu asgari ücret toplantılarında paylaştık en son bunu” ifadelerini kullandı.







“SÖZLEŞMELİLERE İLİŞKİN ÇALIŞMAYI BİTİRMEK ÜZEREYİZ”

Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro konusunun sorulması üzerine de cevap veren Bakan Bilgin, “Gündemde tabii. Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır. Geçici işçiler konusunu da hemen çözeceğiz. Taşeronu ondan sonra ele alıyoruz” açıklamasında bulundu.





“AYIN SONUNA DOĞRU VEYA EYLÜL’ÜN İLK HAFTASINDA AÇIKLAYACAĞIZ”

Sözleşmelilerde gelinen son durumun sorulması üzerine Bakan Bilgin, “Biz çalışmamızı bakanlıkta bitirdik veya bitirmek üzereyiz. Yarın komisyonu, ilgili çalışma grubunu çağıracağım. Sonra sosyal taraflarımızla konuyu paylaşacağız. Görüş almıştır birlikte bir de değerlendireceğiz. Ayın sonuna doğru veya Eylül’ün ilk haftasında açıklayacağız” diye konuştu.





“ARALIKTA VEYA OCAK AYININ BAŞINDA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE OLUR”

Öte yandan sözleşmeli personellerin kadroya geçişinin nasıl olacağına dair soruya Bakan Bilgin, “Bakanlık bünyesindeki çalışma onları belirlemekle ilgili. Programımızda ne varsa sırasıyla devam ediyor. Daha sonra EYT’liler konusu var. O daha geniş. Aralık’ta veya Ocak ayının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olur” açıklamasında bulundu. Pandemi döneminde yaşanan Kısa Çalışma Ödeneği ile emekliliği ertelenenlerin durumunun sorulması üzerine Bakan Bilgin, “Çalıştığımız EYT içinde onlar da var. Ya oradan çözeceğiz onu ya da başka bir şey bulacağız” cevabını verdi. EYT konusunda, “Bir torba yasa olur mu” sorusu üzerine Bakan Bilgi, “Torba yasa olması şart değil. Meclis nasıl takdir ederse o. Biz çalışmalarımızı tamamlarız meclis nasıl takdir ederse o şekilde gerçekleşir” açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, çalışma çerçevesinde kamuya geçişi sağlanacak sözleşmeli çalışan sayısının ise 200 binin üzerinde olduğunu kaydetti.