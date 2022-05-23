Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Bozdağ'a tek maddelik 'Twitter' sorusu /23 Mayıs 2022 21:55

Bakan Bozdağ'a tek maddelik 'Twitter' sorusu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok." ifadeleri tartışılmaya devam ederken, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün ise konuyla ilgili olarak Bakan Bozdağ’a tek soruluk önerge verdiği ifade edildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karar hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” açıklamasında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Kemal Peköz, Bakan Bozdağ’a tek soruluk önerge verdi.

Peköz, önergede Bozdağ’a şu soruyu yöneltti: “Türkiye'de ‘attığı tweetin içinde yazandan’ dolayı hakkında soruşturma açılan kaç kişi vardır?”

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