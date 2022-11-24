Samanyolu Haber /Gündem / Bakan bu bina için konuştu: 'Herhangi bir sorun yok, mesai devam edecek' /24 Kasım 2022 12:26

Bakan bu bina için konuştu: 'Herhangi bir sorun yok, mesai devam edecek'

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde adliye binasındaki hasara ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Bozdağ, "Binanın ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını gördük" dedi. Adliye binası hafta başından itibaren normal mesaisine devam edecek.

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Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde Düzce Adliyesi hasar gördü.

Düzce Adliyesi, 7 Haziran 2008'de yeni binasında hizmet vermeye başladı. Açılış ise dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in katılımıyla yapıldı.

"Düzce'de 430 fora kazık çakılarak yapılan ilk bina" olarak sunulan yapının dış cephesinde ciddi hasar oluştu. Ajansların geçtiği fotoğraflarda adliye çatısının bir kısmının döküldüğü görülmüştü. 



Bir kamu binasının 5.9 büyüklüğündeki bir depremde bu hale gelmesi, AKP iktidarının deprem hazırlıklarına ilişkin soruları da akıllara getirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ adliye binasına ilişkin yaptığı açıklamada,  "Adliyemizin dış cephesinde olan dışında içeride herhangi bir şey yok. Binanın ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını gördük" dedi.

Açıklamasının devamında Bozdağ, "Düzce Adliyesi pazartesi sabah itibarıyla normal faaliyetlerini sürdürecek" ifadelerini kullandı.
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