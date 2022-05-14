Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu Finlandiyalı mevkidaşıyla görüşecek /14 Mayıs 2022 01:28

Çavuşoğlu Finlandiyalı mevkidaşıyla görüşecek

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası NATO eşmsiyesi altına girmeye sıcak bakarken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu iki ülkenin üyeliğine sıcak bakmadığını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılması beklenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşıyla da bir görüşme yapacağı aktarıldı.

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Rusya'nın Ukrayna saldırı sonrası Finlandiya ile İsveç'in de NATO üyelikleri tartışılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin bu iki ülkenin üyeliğine sıcak bakmadığını açıklaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılması beklenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşıyla da bir görüşme yapacağı aktarıldı.

cumhuriyet'te yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-15 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Toplantıda Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra NATO’nun müteakip Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları gibi NATO’nun gündemindeki öncelikli konular ele alınacaktır" denildi.

Öte yandan Çavuşoğlu’nun, toplantı kapsamında, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geleceği belirtildi. Erdoğan, bugün İstanbul’da, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine Türkiye’nin olumlu bakmadığını açıklamıştı. 
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