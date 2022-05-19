Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Çavuşoğlu'ndan 'yeni göç dalgası' açıklaması /19 Mayıs 2022 23:58

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'yeni göç dalgası' açıklaması

Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’ndaki konuşmasında Afganistan’daki duruma da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Ekonomik çöküş ve terörizmin artışı yeni bir göç dalgasının tetikleyecek." ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na yaptığı konuşmada, “Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri itmeleri bir çok hayatın kaybolmasına neden oluyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde bulunan BM Genel Kurulu’nda ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katıldı. Çavuşoğlu forumda yaptığı konuşmada, göçün küresel bir sorun olduğunu ifade ederek, küresel ve sürdürülebilir bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

'Şu anda aslında kelimeleri fiile dökme zamanı'

Göçle ilgili olarak BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin kabul edilmesinin tarihi bir adım olarak nitelendiren Çavuşoğlu, “Şu anda aslında kelimeleri fiile dökme zamanı. Göçmenler, insan kaçakçılığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının mağdurları haline geliyorlar. İşte bu çerçevede ayrımcılığa karşı atılan tüm adımları desteklemeli ve öne çıkarmalıyız" dedi.

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde göçmenleri geri itmesinin birçok can kaybına neden olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Aynı zamanda bütün bu çalışmalara Frontex’in bir katkıda bulunuyor olmasını görmek son derece üzücü. Hiçbir şey bunu gerekçelendiremez” dedi.

Türkiye’nin 2014 yılından bu yana dünyanın en büyük göçmen nüfusuna ev sahipliği yaptığı aktaran Çavuşoğlu, “Özellikle de Ukrayna’daki çatışmanın ortaya çıkmasından dolayı ilave 125 bin göçmene daha ev sahipliği yapıyoruz. Son derece aktif bir biçimde bu çerçevede insan refahını koruyabilmek için tüm adımları atıyoruz” diye konuştu.

Afganistan’daki duruma da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Ekonomik çöküş ve terörizmin artışı yeni bir göç dalgasının tetikleyecek” dedi.

Göçün küresel bir sorun olduğunu yineleyen Çavuşoğlu, “Bu çerçevede aktif bir uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var. Bununla mücadele edebilmek için. Türkiye’de bu çerçevede üstüne düşeni yerine getirmeye devam edecektir. Ümit ediyorum ki uluslararası toplumun tüm üyeleri aynı şekilde bu görevi üstlenirler” dedi.

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