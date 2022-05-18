Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD, NATO ve F 16 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir görüşme yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmenin içeriği konusunda açıklamalada bulundu.





NATO'ya yeni üyeliklerin tartışıldığı bir dönemde yapılan görüşmede Türkiye'nin ABD'den olası F 16 alımı konusu da gündeme geldi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

"KİMİN NERDE ALKIŞLANDIĞININ BİZİM İÇİN BİR ÖNEMİ YOK"





"F-16'ların sadece Türkiye için değil, bir müttefik olarak NATO için önemli. Şu ana kadar Kongre'den gelen mesajların genel ekseriyeti de olumlu" diyen Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizle ilgili konuları ele aldık. Savunma sanayii ürünlerinin Türkiye’ye verilmesi, F16 konusunu da gündeme getirdik. Enerji iş birliğimizin önemini vurguladık" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya’ya atıfta bulunarak, NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine destek vermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Blinken ile yaptığı görüşmede, Halkbank davasını gündeme getirdiklerini belirterek, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlığı dile getirdiklerini ifade etti.Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı.Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ABD Kongresi’nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, “55 yıldır Kıbrıs’ta tüm planları ve çözüm önerilerini kimin reddettiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı ve “Kimin nerde alkışlandığının bizim için bir önemi yok” dedi.