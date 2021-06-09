Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ve Partiot açıklaması /09 Haziran 2021 22:22

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ve Partiot açıklaması

TRT Haber özel yayınında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pariot ve S-400 füze savunma sistemleri konusunda açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber özel yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, ''İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz'' dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- ABD ile yeni dönemde hangi adımlar atılacak. Sorunlar var. Demokratların işin başında olduğunda başlayan problemler Trump döneminde de devam etti. Biden'ın 24 Nisan ile ilgili söylediği sözler var. S400 meselesi halen devam ediyor. ABD yönetiminin birçok stratejik alanda Türkiye ile çalışma arzusunun olduğunu görüyoruz. Biden'ın kendisinde de var. Bir taraftan bu sorunları nasıl çözeceğiz, bir taraftan ilişkileri güçlendirebilecek miyiz? Ekonomik alanda da ilişkilerimiz var. Hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerekiyor? Var olan sorunların çözülmesi için bir bilgi kağıdı kendilerine verdik.

- Suriye konusunda ABD bizimle daha iyi çalışmak istiyor. Libya ile daha yakından ilgileniyorlar. Bir önceki yönetimin bizim bölgemize yönelik ilgisi azdı. Yeni yönetimin var. Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz.

- Macron bizi arayarak bir hava savunma sistemini bize göndereceklerini söylediler. Daha sonra ilişkilerimizde gerginlik olunca bu kararından vazgeçtiler. ABD bize patriot konusunda bize garanti vermiyorsa diğer ülkelerden de alabiliriz. İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ve Partiot açıklaması Sonraki Haber >>

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:44:03