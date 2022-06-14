Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken görüşme

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında NATO üyeliği için harekete geçen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin 'terör' vetosu sürerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yeni bir görüşme yapıldığı aktarıldı.





