Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken görüşme /14 Haziran 2022 19:15

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken görüşme

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin 'terör' vetosu sürerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yeni bir görüşme yapıldığı aktarıldı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında NATO üyeliği için harekete geçen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin 'terör' vetosu sürerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu  arasında yeni bir görüşme yapıldığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alınmıştır" denildi.
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