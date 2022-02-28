Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Çavuşoğlu'ndan yeni Montrö açıklaması /28 Şubat 2022 22:36

Bakan Çavuşoğlu'ndan yeni Montrö açıklaması

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrasında gözlerin çevrildiği Montrö Anlaşması konusunda yeni bir açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kabine toplantısının ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve boğazlardan geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Montrö hükümlerinin uygulandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı" dedi.

Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık.

Türkiye savaşın tarafı ise tasarruf Türkiye’dedir. Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz’deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor.
Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da bunu uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı."

ABD İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmeyle ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada “Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu ayrıca yürütmekte olduğumuz tahliye çalışmaları ve  ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi vermiştir” denildi.
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