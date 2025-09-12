Samanyolu Haber /Dünya / Bakan da şokta: Öğretmen 16 yıl boyunca okula gitmedi, kimsenin ruhu duymadı /12 Eylül 2025 10:30

Bakan da şokta: Öğretmen 16 yıl boyunca okula gitmedi, kimsenin ruhu duymadı

Bir öğretmen 2009 yılında çıktığı hastalık iznini 16 yıl boyunca sürdürdü ve çalıştığı okulun bundan yıllarca haberi olmadı. Bu hastalık izni boyunca maaşı tam yatan öğretmen çalıştığı meslek lisesine bir daha geri dönmedi.

SHABER3.COM

Almanya’da bir biyoloji ve coğrafya öğretmeni, 2009 Ağustos’unda kronik hastalık ve psikolojik sorunlar nedeniyle girdiği hastalık iznini 16 yıl boyunca sürdürdü ve bu süre boyunca aylık 5 bin euroluk (yaklaşık 240 bin lira) maaşının tamamını almaya devam etti. Üstelik öğretmenin çalıştığı okul, durumdan yıllar boyunca haberdar olmadı.

Kurallara göre üç aylık yokluğun ardından doktor kontrolünden geçmesi gereken öğretmen için bu muayene hiç yapılmadı; izinler “yaklaşık 20 yıla” uzanan bir süreçte sistematik biçimde yenilendi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin istihdam ettiği öğretmen, 2003’ten beri görevli olduğu, Duisburg yakınlarındaki Wesel’deki Berufskolleg meslek lisesine bir daha dönmedi.

YÖNETİM DEĞİŞİNCE İZİNLİ OLDUĞU FARK EDİLDİ
Durum, 2024’te yönetim değişikliği sonrası yapılan iç denetimde ortaya çıktı. 2015’te görevi devralan eski okul müdürü, söz konusu öğretmenle hiç tanışmadığını ve teoride kadrosunda yer aldığından tamamen habersiz olduğunu belirtti.

Eyalet, olayı öğrenince öğretmeni sağlık durumunu teyit edecek bir tıbbi muayeneye çağırdı. Öğretmen muayeneyi reddedip yönetime karşı dava açmayı tercih etti; ancak itirazları reddedildi ve muayenenin yine de yapılmasına karar verildi.

ALMANYA'DA İKİ EVİ VAR
Öğretmen bu süreçte maaşının yüzde 100’ünü almaya devam etti. Bild’in aktardığı Almanya maaş skalasına göre, aylık kazancının 5.051 avro ile 6.174 avro arasında olduğu bildirildi. Medyadaki haberlere göre öğretmenin Almanya’nın kuzeybatısındaki Duisburg’da iki dairesi de bulunuyor.

Kuzey Ren-Vestfalya Eğitim Bakanı Dorothee Feller, Bild’e “Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığım için çok fazla sorum var” dedi. Yıllar sonra yapılan ödemelerin geri talep edilmesinin zor olabileceği, bunun için öğretmenin sağlık durumu konusunda yalan söylediğinin kanıtlanmasının güçlüğüne dikkat çekildi.

Öte yandan, öğretmenin hastalık iznindeyken doğal tedavi uzmanı olarak çalışmış olabileceğine dair şüpheler de gündeme geldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan da şokta: Öğretmen 16 yıl boyunca okula gitmedi,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:20:15