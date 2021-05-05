Bakan’dan itiraf gibi açıklama!

İktidarın tam kapanma dediği ancak uzmanların “Bu tam kapanma değil” dediği kısıtlamalarda dördüncü gün de geride kaldı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, her gün 350’ye yakın kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmeye devam ederken günlük test sayılarında da büyük oranda düşüş var. 20 Nisan'da 322 bin olan test sayısı, yüzde 25 azalarak önceki gün 240 bine kadar düştü.





Test sayılarındaki düşüşe ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Sadece semptom gösterenlere ve temaslılara test yapıldığını” itiraf etti. Bakan Koca, “Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir” ifadelerini kullandı.









BELİRLİ ARALIKLARLA TEST YAPILMALI





“Koca kendisiyle çelişen bir açıklama yaptı. Bu açıklama yaygın ve semptom göstermeyenler test yapılmadığının itirafı” diyen Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala da “Türkiye’nin test politikasını hatalı. Yalnızca semptom gösterenlere test yapılması yeterli değil. Semptom gösterenlerle birlikte semptom gösterenlerin bütün temaslılarına ve risk grubundakilere belirli aralıklarla test yapılmalı. Türkiye bu politikayı salgının başından beri tercih etmediği için salgının yayılmasını engelleyemedi. Türkiye test politikasını değiştirmeli” ifadelerini kullandı.













YÜZDE 80’İ SEMPTOM GÖSTERMİYOR





“Koca’nın test açıklamaları salgının epidemiyoloji bilimine göre yönetilmediğinin bir itirafıdır” diyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Adıyaman ise BirGün’e yaptığı değerlendirme şunları söyledi: “Salgının başından beri TTB olarak pandemi epidemiyoloji bilimine göre yönetilmelidir dedik ancak salgın böyle yönetilmedi. Virüs bulaşan insanların yüzde 80’i semptom göstermiyor. Binlerce insan hasta olduğunu bilmeden toplum içerisinde dolaşıyor. Bunları tespit etmek için de çok test yapılması gerekiyor. İngiltere’de hasta sayısının çok az olmasına rağmen neredeyse günde 1 milyon test yapılıyor. Semptom göstermeyen vakaları yakalamamız için örneğin şoförlere, öğretmenlere ve birçok meslek gruba test yapılmalı. Koca’nın açıklamaları pandemiyle doğru mücadele dilmediğinin kanıtıdır. Çok sayıda test yapmazsanız salgın yayılmaya devam edecektir.”





Öte yandan Koca, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz geleceğini belirterek “Haziran ayı sonunda 40 yaş üstü vatandaşları aşılamak istiyoruz. Hedef yaz boyunca 18 yaş üstünü aşılamak” dedi.