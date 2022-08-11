Bakan Dönmez'den 'Akkuyu' açıklaması

Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç (ANG) Santrali'nde Rusya tarafı Türkiye'den IC İçtaş şirketiyle mühendislik, satın alma ve inşaat anlaşmasını 26 Temmuz'da iptal etti.







Şirketin 30 Temmuz'da üç Rus ortak tarafından kurulan TSM Enerji adlı şirketle devam edeceğini açıklaması Soçi'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi öncesinde dikkatleri projeye çevirdi.





Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayımlayan IC İçtaş kararın Türk şirketlerini proje yönetiminden uzaklaştırma amacı taşıdığını söyledi.





BAKAN DÖNMEZ'DEN 'AKKUYU' AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.





Burada Akkuyu'ya ilişkin açıklamada bulunan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Sorunlar aşılamadı, girişimlerimiz devam ediyor. Proje takviminde bir aksamaya müsaade etmeyiz. Uzlaşmadan yapılan işlerin idari ve hukuki yansıması olur" dedi.





Dönmez, "Türkiye'ni mega projelerinden biri. Neredeyse 60 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek üzereyiz. 2010 yılında Rusya ile varılan anlaşma gereği bu çalışma başladı. Proje devam ediyor. Proje yap-işlet modeliyle gidiyor. Yani projenin sahibi Rusya Federasyonu'na ait burada kurulmuş olan Akkuyu Enerji Santrali. Proje yönetimi alanda ilgili standartlara yönelik alanda takip etmesi tek başına başarılabilecek bir şey değil .Birçok yüklenici ile çalışılıyor. En büyük yüklenici de Rus ve Türk firmasının yarı yarıya ortak olarak kurduğu bir firmadır. İki, üç yıldır da alanda ilerlemeler gayet iyiydi. Ancak son bir ayda aralarında yaşanan bir ihtilaf var. Konu bize intikal eder etmez, temmuzun başı gibi intikal etmişti, biz hemen aradaki problemleri çözmek için birtakım bazı girişimlerde bulunduk. Böyle büyük projelerde sahada zaman zaman ihtilaflar olabilir, idari ve mali anlamda öyle söyleyeyim. Maalesef aşılamadı o sorunlar. Biz girişimlerimizi hala devam ettiriyoruz. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de Sayın Putin'le görüşmesinde de bu konu gündeme geldi .Çünkü biliyorsunuz bu her iki liderin de kamuoyuna taahhüdü söz konusu .Burada bizim önceliklerimiz nedir? Projede herhangi bir aksamaya kesinlikle müsaade edemeyiz. İkincisi burada son birkaç yılda ciddi bir yerli tecrübe kazanılmış oldu. Keza buralarda projede 25 bina yakın insan çalışıyor bunun neredeyse 20 bini de Türk vatandaşı. İnsan kaynağımızın orada mağdur olması, yüklenicinin mağdur olması bizim kırmızı çizgilerimiz arasında" ifadelerini kullandı.





"BİZ İNANIYORUZ"

Dönmez, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle Abdülhamid Han gemisinin Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:





"Yörükler-1 kuyusuna gönderdik. Ki o kuyu Gazi Paşa’ya 55 km mesafede. Biz Akdeniz’de 3-4 yıldır sürekli sismik araştırmalar yapıyoruz bir yerde bu sismik araştırmalarla yer altının filmini çekiyoruz. alınan veriler uzmanlar tarafından detaylı analiz ediliyor. Jeolojik analizler yapılıyor. Bunların yorumlanması gerekiyor. Sonra da lokasyon belirleniyor. Karadeniz’deki keşfimiz de bizim bu teknik yorumlamalar da dahil keşfe kadar geçen süreç tamamen bizim insan kaynağımızla oldu. Burada da aynı şekilde değerlendirmeler yapıldı. 4-5 alternatif yer vardı fakat burası üzerinde karar kılındı. Önümüzde 45-60 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde sondajımızı tamamlayacağız sonunda da bir keşif yakalarsak müjdeyi vatandaşlarımızla paylaşacağız. Biz inanıyoruz, inşallah rabbim de yüzümüze güler"





'KARADENİZ GAZI' AÇIKLAMASI

Bakan Dönmez, Karadeniz'le ilgili olarak "Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı." açıklamasını yaptı. Bakan "2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız" dedi.