Bakan Ersoy’a çağrı: İstifa etmeniz için ne gerekiyor?





BOLU’DAKİ İHMALLER





TASARIM ELEŞTİRİSİ





"BAKANLIĞIN SORUMLULUĞU"





"PERSPEKTİF DEĞİŞTİRİLMELİ"





İSTİFA ÇAĞRISI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Aykut Kaya, 78 yurttaşın yaşamına yitirmesine neden olan Grand Kartal Otel’deki yangın faciasına yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Kaya, onlarca yurttaşı ölüme götüren ihmalleri birer birer sıraladı.Bolu’daki otel yangınına benzer bir felaketin dünyada örneğine en son 27 önce rastlandığının altını çizen Kaya, Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili, “Bir yangında bu denli bir facianın yaşanması için birçok kritik hatanın aynı anda yapılmış olması gerekir” değerlendirmesinde bulundu.Yurt dışında pek çok üst yapı projesini hayata geçirdiğini belirten CHP'li Kaya, otellerde yangına karşı alınması gereken önlemlere ve Bolu’daki ihmallere yönelik şunları kaydetti:Yangın Algılama Sistemleri: Yangın dedektörleri yangını algıladığında gaz vanalarını kapatmalı, asansörlerin nerede duracağına karar vermeli, egzoz fanlarını devreye sokmalı ve acil tahliye anonslarını başlatmalıdır. Bu işlemler ilk üç dakika içinde gerçekleşmelidir Ancak, bu otelde bunların hiçbiri gerçekleşmemiş.Yangına Dayanıklı Kapılar: Otel odası kapılarının yangına 90 dakika, yangın merdiveni kapılarının ise 120 dakika dayanıklı olması gerekir. Uluslararası zincir otellerde, yangın merdivenine geçiş iki adet 120 dakikalık kapı ve aralarındaki iki metrelik koruyucu bir oda ile sağlanır. Ancak burada bu standartların hiçbirine uyulmadığı açıkça görülüyor.Yangın Söndürme Sistemleri: Basınçlı yangın söndürme sistemleri, 68 santigrat dereceye ulaşıldığında otonom olarak çalışmalı ve yağmurlama yöntemiyle yangını söndürmelidir. Bu sistem ya mevcut değildi ya da çalışır durumda değildi. Çünkü eğer çalışsaydı kimse yanarak hayatını kaybetmezdi.Kaya, 78 yurttaşa mezar olan otelin tasarımını da eleştirdi. Otellerin, insanların odalarından güvenli şekilde tahliye edilebileceği şekilde tasarlanması gerektiğini kaydeden Kaya, “Ancak Bolu’daki otelin tasarımında can ve mal güvenliğinin hiçe sayıldığı görülmektedir” diye konuştu.CHP Milletvekili Aykut Kaya’nın yaptığı değerlendirmede, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın faciadaki sorumluluğu da ele alındı. Otelin bulunduğu bölgede itfaiye teşkilatı bulunmadığının altını çizen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:“Sömestr tatilinde tam kapasite çalışan bir kış turizmi bölgesinde yangına müdahale edecek bir itfaiye teşkilatının bulunmaması, bakanlığın önceliklerini sorgulatmaktadır. Şubat tatili gibi yoğun bir turizm sezonunda, bölgede olası bir yangına müdahale edecek temel birimlerin olmaması, yangın güvenliği açısından ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gözler önüne sermektedir. Yangın gibi öngörülebilir bir riskin dikkate alınmaması, yaşanan trajediyi kaçınılmaz hale getirmiştir.”Aladağ’da 11 öğrencinin yaşamını yitirdiği yurttaki yangın faciasını da hatırlatan Kaya, Türkiye’nin yangın güvenliği konusundaki bakış açısını değiştirmesi gerektiğini dile getirdi. Yangın sistemlerinin tasarımı, çalışması ve denetlenmesinin uzmanlık gerektirdiğini vurgulayan Kaya, “Türkiye’de makine mühendisliği bölümlerinde uluslararası standartlarda yangın danışmanlığı eğitimi verilerek, uzman danışmanlar yetiştirilmeli ve bu danışmanlar projelerde sorumluluk almalıdır” ifadesini kullandı.CHP’li Kaya, “Sayın Bakan, mikrofonu her aldığınızda turizm gelirlerinden ve turist sayılarından bahsediyorsunuz. Ancak insan hayatı ve ülkemizin itibarı, rakamlardan çok daha önemlidir. Yangın gibi bir felaketi önleyecek tedbirleri almamak, turizm açısından da büyük bir itibar kaybıdır. İnsanların en temel hakkı olan yaşam hakkını sağlayamıyorsanız, o koltukta neden oturuyorsunuz” diyerek Bakan Ersoy’u istifaya davet etti.