Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Ersoy otelinde plajı güzel göstermek için mermer tozu kullanıldığını itiraf etti /06 Temmuz 2020 14:02

Bakan Ersoy otelinde plajı güzel göstermek için mermer tozu kullanıldığını itiraf etti

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ait olan Kiriş Koyu’ndaki ünlü otel, beyaz plaj kumunu Salda Gölü’nden getirmediğini kanıtlamak isterken plajında insan ve çevre sağlığına zararlı olan mermer tozunu kullandığını beyan etti.

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Antalya’nın Kemer ilçesi Kiriş Koyu’ndaki beyaz plajıyla ünlü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ait olan Maxx Royal Kemer Resort Oteli, Meclis gündemine taşındı.

Birgün'de yer alan habere göre, beyaz plaj kumuna ilişkin sorular soran gazeteci Murat Kemaneci hakkında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunan otel işletmesi, kumun Salda Gölü’nden getirilmediğini kanıtlamak isterken mermer tozu olduğunu beyan etti.

Bunun üzerine CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer üç bakana birden önerge verdi.

Aynı zamanda otelin sahibi de olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a makamının söz konusu soruşturmada etkisi olup olmayacağını soran CHP’li Özer, “Plajda mermer tozu kullanılması insan ve çevre sağlığının hiçe sayılması demektir. Savcılığa, plajda mermer tozu kullanıldığı ifade edildiğine göre yetkililerin derhal harekete geçmesi gerekir, bakanları göreve davet ediyoruz” dedi.

Özer, Çevre Bakanı'na bugüne kadar mermer tozu kullanan kaç otele ceza kesildiğini sorarken, İçişleri Bakanlığı'na ise "Sahibi aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanı da olan söz konusu otelde sahile dökülen, dolayısıyla denize de karışan, insan ve çevre sağlığına zararlı olan bu madde nedeniyle herhangi bir işlem yapılmayacaksa bunun nedeni nedir?" diye sordu.

Önergelerin gerekçesinde yer alan ifadelerde otelin Niğde’den satın aldığı maddenin geçmiş yıllara ait faturalarına ve plajın geçmiş yıllarda da beyaz olduğunu gösteren uydu görüntülerine dair açıklaması bulunuyor.
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