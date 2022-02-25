Samanyolu Haber /Politika / Bakan Ersoy’un eşinin polise şemsiye tutturup çantasını taşıtmasına tepki yağdı /25 Şubat 2022 10:07

Bakan Ersoy’un eşinin polise şemsiye tutturup çantasını taşıtmasına tepki yağdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un koruma polisine şemsiye tutturup, çantasını taşıtmasına tepki yağdı. Koruma polisine şemsiye tutturup 131 bin lira değerindeki çantasını taşıttığı anları sosyal medyadan paylaşan Pervin Ersoy gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un dünkü Kahramanmaraş ziyareti sırasında kadın bir polis memuruna şemsiyesi tutturup 131 bin TL değerindeki Chanel marka çantasını taşıtmasına yönelik tepkiler sürüyor.

FOTOĞRAFA TEPKİ YAĞDI

“Her şehri ünlüsüyle geziyoruz” sloganıyla kurulan ve Pervin Ersoy’un başında olduğu “Rotahane” organizasyonu çerçevesinde yapılan Kahramanmaraş gezisine ilişkin görüntüleri Pervin Ersoy Instagram hesabından paylaştı.



Koruma polisine şemsiye tutturup 131 bin lira değerindeki çantasını taşıttığı fotoğrafa sosyal medyada tepki yağınca Ersoy paylaşımı sildi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da, kadın polis memuruna şemsiyesini tutturup çantasını taşıttığı fotoğraflarla gündeme gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’a tepki gösterdi. Öztunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Memleketim Kahramanmaraş’a giden Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy, koruma polisine şemsiye tutturup, çantasını taşıtıyor. Oradaki herkes de devletin polisine çantacı muamelesi yapılmasına müsade ediyor. Yazıklar olsun size de anlayışınıza da.’’ ifadelerini kullandı.



ANKA Haber Ajansı’na konuşan Öztunç, şunları söyledi:

“Sayın Bakanın eşi Kahramanmaraş’ımıza hoş gelmiş sefalar getirmiş. Biz Kahramanmaraşlılar ev sahipliğini iyi yaparız, misafirperverizdir. Büyükşehir Belediye Başkanı da misafirperverlik yapmış, kendisinden önceki belediye başkanının yapmış olduğu kayak merkezine götürmüş, gezdirmiş. Kendisinden önceki belediye başkanının yaptığı işleri göstermiş, bir defa onu söyleyelim. İkincisi; sayın bakanın eşi yağmurda yürürken yanında bir polis memuru hanımefendi şemsiyesini tutuyor. Bu kötü bir görüntü, kabul edilebilir bir görüntü değil. Kendi şemsiyeni tutsan ne olacak? Bakan eşisin diye şemsiye tutamıyor musun? Eline mi yapışır o şemsiye!

Devletin polisine şemsiyecilik ve çantacılık yaptırmak hoş bir şey mi? Gerçekten bir konuşma yapıyor olsa, ellerinde bir şeyler olsa anlayışla karşılayabilirim. Ama bakan eşi devletin polisine şemsiye tutturuyor, kötü bir görüntü. Hoş bir görüntü değil. Kendisi de muhtemelen farkında değil. Alışkanlık haline gelmiş olabilir bu.”
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