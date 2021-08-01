Bakan Ersoy'un şirketinden otel başvurusu

Bakan Ersoy’un şirketi Ersoy Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği’nin Bodrum-Kissebükü Adalıyalı Koyu’ndaki 124 bin metrekarelik alana 5 yıldızlı Maxx Royal açmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunduğu belirtildi. Hazırlanan projeyle ilgili İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının 21 Ocak 2021 tarihinde yapılacağı ifade edildi.







124 bin metrekarelik tapulu alanda toplamda 325 oda 750 yatak, 14 villa, 3 apart otel villa ve 38 aile odası yapılması planlanıyor. Bedeli ise yaklaşık 159 milyon olarak belirlendi.





Projenin orman alanı, önemli doğa alanı, doğal sit alanı ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi içerisinde olduğu belirtilen haberde, ‘’Proje tanıtım dosyasında alanın, 2’nci derece doğal sit, 3’üncü derece arkeolojik sit, taşınmaz kültür varlığı statüsünde Hellenistik Kule Yapısı ve tescilli eser koruma alanından oluştuğu belirtildi. Ayrıca otelin yanında Kissebükü arkeolojik deniz alanı bulunuyor.’’ denildi.





CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin konu hakkında, “Turizm Bakanı’nın görevi, kendi otelleri için imar planları açmak değildir. Turizmi 12 ay yaymak, sektörü ve çalışanları mağdur etmeden çözüm üretmektir. Herkes ticaret yapmakta özgürdür ancak otellini olanı turizm bakanı, hastanesi olanı sağlık bakanı yaparsanız bu alanlar suistimal alanı haline gelir. Bu etik değildir” diye konuştu.