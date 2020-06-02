Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Fahrettin Koca'den Çince mesaj /02 Haziran 2020 22:44

Bakan Fahrettin Koca'den Çince mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Çince, 'Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz' anlamına gelen bir mesaj paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında normalleşmenin başlamasına ilişkin açıklama yaparken, 'Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz' uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz" uyarısında bulundu.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Çin'de ortaya çıkan COVID-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1.000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."


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