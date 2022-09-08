Bakan Fahrettin Koca'ya 'rüşvet' sorusu

Sedat Peker'in sosyal medyadan ortaya attığı rüşvet ve yolsuzluk iddiaları gündemdeki yerini korurken, bir benzer iddia da Sağlık Bakanlığı'yla ilgili olarak ileri sürüldü.





DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun ise bakanlıktaki yetkililere ilaç ruhsatı sürecinde rüşvet verildiği iddiasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorduğu ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Amerikan ilaç şirketi Alexion’un ürettiği Soliris isimli ilaç, ruhsatı alınmadan 5 yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’ye getirildi. Ruhsat verilen ilaç, SGK’nin geri ödeme listesine alındı. Fakat temmuz ayında, ABD’deki denetleyici kurumlardan Securities and Exchange Comission (SEC), Alexion’un Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndaki yetkililere ruhsat sürecinde 1 milyon 300 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti. Amerikan ilaç şirketi Alexion’un ürettiği Soliris isimli ilaç, ruhsatı alınmadan 5 yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’ye getirildi. Ruhsat verilen ilaç, SGK’nin geri ödeme listesine alındı. Fakat temmuz ayında, ABD’deki denetleyici kurumlardan Securities and Exchange Comission (SEC), Alexion’un Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndaki yetkililere ruhsat sürecinde 1 milyon 300 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti.

“İLACIN SATIŞ FİYATI 66 BİN LİRA”





DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, konu ile ilgili bugün TBMM’ye verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:“Sağlık Bakanlığı’nda dağıtılan 1,3 milyon dolarlık rüşvetin, rüşvet veren şirketin yasal defterlerinde tutulmadığı, şirket içi ayrı bir defterde tutulduğu, ödemelerin kimlere yapıldığı ve bu yapılan ödemelerin bağış, ödül, genel giderler gibi kalemler altında tutulduğuna yer verilmiştir. İlaca ruhsat verilmesi sürecinde komisyon üyelerine kişi başı 100 bin dolar, ilacın SGK geri ödeme listesine alınmasında etkisi olduğu düşünülen bir bürokrata ise 13 bin dolar rüşvet verildiği tespit edilmiştir. Rüşvet verilen Sağlık Bakanlığı yetkililerinin kimler olduğu ise söz konusu kararda yer almamıştır.Türkiye’de güncel perakende satış fiyatı, 300 mg flakon için 66 bin 889 TL’dir. Tedavi başlangıcında ortalama yaklaşık 1 milyon 250 bin TL’lik ilaç kullanılmakta, daha sonra hastalar genellikle ömür boyu ayda yaklaşık 500 bin TL’lik ilaç kullanacaklardır. Dolayısıyla kamu bütçesinden yüklü bir miktar para, bu ilacın geri ödemesi kapsamında ödenmektedir.”