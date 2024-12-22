Bakan Fidan Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da, Ebu Muhammed el-Colani olarak da bilinen Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Hüseyin el-Şara ile bir araya geldi.





Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Colani ile görüştü.





GÖRÜŞMEDE BURHAN KÖROĞLU DA YER ALDI

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.







