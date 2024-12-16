Bakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Türkiye'nin rolü ne?

Suriye'de 2011 yılından bugüne devam eden iç savaş sonucu Beşar Esad karşıtları 8 Aralık'ta hükümeti devirdi. Hem Suriye'nin geleceği hem de Türkiye'nin bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu olurken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan merkezli Al Hades kanalına bölgede yaşananlarla ilgili röportaj verdi.





'SURİYE MUHALEFETİ İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Bakan Fidan, 13 yıllık iç savaş dönemi sonrası Esad yönetiminin devrilmesine ilişkin şunları söyledi:





“Suriye'deki sıkıntılı dönem başladığında Suriye muhalefeti kuzeyde olanlar sırtlarını Türkiye'ye dayadılar ve özellikle milyonlarca yerlerinden edilmiş mülteci Türkiye'yi kendilerine vatan bildiler, ev bildiler; biz de onlara kucak açtık. Tabii Suriye muhalefetinin Türkiye'de zemin bulması, çalışması önemliydi. Türkiye özellikle Suriye muhalefetinin yapıcı bir şekilde sorunu çözmesi için çok çalıştı.





'SİSTEM KENDİLİĞİNDEN ÇÖKTÜ'

Astana Süreci bu konuda fevkalade önemliydi, ama maalesef Esad rejimi belki birazdan konuşacağız çok çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü bu çözüme yanaşmadı ve bir denklem arasında kaldı: Ya gücü kendi halkıyla paylaşacaktı, halkıyla barış yapıp ya da dışarıdan gelen hegemonlarla, güçlerle, onu halkına karşı savunan güçlerle gücü paylaşacaktı. Tabii Rusya'yla ve İran'la bu gücü paylaşınca beraber savaştılar, istedikleri kararları alamadılar. Çünkü her ülkenin farklı çıkarları vardı ve bir noktadan sonra Esad gerek halkıyla barışmada, gerek milyonlarca insanı geri getirmede, gerek halihazırda Suriye'de bulunan insanlara hizmet götürmede, temel hizmetleri götürmede, ekonomide başarısız olunca artık sistem kendiliğinden çöktü” diye konuştu.





'TÜRKİYE SÜRECİN PARÇASI OLMADI'

Esad yönetiminin devrilmesinde Türkiye'nin rolüne ilişkin soru üzerine Bakan Fidan, “Türkiye böyle bir sürecin asla parçası olmadı. Harekat başladıktan sonra HTŞ ve diğer muhalifler tarafından harekat başladıktan sonra bunun en kansız, en problemsiz, en maliyetsiz şekilde nasıl olması için yoğun bir çaba gösterdik, ama onun öncesinde hiçbir ülkeyle veya hiçbir grupla bir araya gelip böyle bir planlama ve çalışma içerisinde olmadık” dedi.





'AYNI SENARYOYU TEKRAR ETMENİN BİR ANLAMI YOK'

Türkiye'nin Rusya ve İran ile Suriye konusunda yaptığı görüşmelere de değinen Fidan, “Astana Süreci boyunca ve diğer süreçlerde, Suriye ile ilgili süreçlerde, Rusya, Türkiye, İran sahadaki ateşkesin devam etmesi, sorunların çözülmesi için çok yoğun ve düzenli bir görüşme trafiği içerisinde oldular açıkçası. Türkiye, muhaliflerin görüşlerini her zaman için masaya getirdi, İran'la Rusya da rejimin görüşlerini; bir noktaya kadar bunu götürdük. Onlarla bizim son derece karşılıklı saygıya dayalı ilişkimiz var, birbirimizi tanıyoruz ve süreç başladığında da biz kendileriyle konuştuk. 2006'daki, 2016'daki, 2015'teki aynı senaryoyu tekrar etmenin bir anlamı yok. Beşar Esad, maalesef siz onun yardımına geldiniz, muhalifleri püskürtmede yardımcı oldunuz, fakat halkına hizmet götürmede, sistemi ayağa kaldırmada, halkıyla barışmada bir başarı gösteremediği için bugün böyle bir tabloyla karşılaştık” ifadelerini kullandı.





'ESAD'IN KAÇISINDA BİZİM ROLÜMÜZ YOK'

Esad'ın Suriye'den kaçışı konusunda Türkiye'nin olanak tanıdığına dair iddiaların sorulması üzerine Bakan Fidan, “Yok, asla doğru değil. Bu bizim yapacağımız bir şey de değil. Bunu Ruslar kendileri ilan ettiler, kendileri bu işi organize edip götürdüler. Bu konuda bizim bir rolümüz yok" açıklamasında bulundu.







