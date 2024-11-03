Bakan Fidan'dan Erdoğan'ı üzecek açıklama: Esad hazır görünmüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile normalleşme konusunda ABD ile yapılan görüşmelere ve İsrail’in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Fidan, Şam yönetimi ile normalleşmeye ilişkin, “Türkiye, bu çatışmasızlık ortamında rejimin ve muhaliflerin üzerinde anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeveyi oluşturmalarını görmek istiyor" ifadelerini kullandı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Fidan, şöyle devam etti:





"Rejimin, muhaliflerle birlikte halkına güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlaması önemli. Ancak anladığımız kadarıyla kendisi ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil. Şu an itibarıyla, Esad ve ortakları belli sorunları çözmeye pek hazır görünmüyorlar. İsrail’in Suriye’ye saldırıları artıyor. Terör örgütü ve diğer unsurların bu kaos ortamından istifade etmeye kalkması, Suriye’yi daha büyük bir istikrarsızlığa sürükleyebilir. Bunu kimse istemez.”





Fidan, ABD ile görüşmelere ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu: "Biz her görüşmemizde Amerikalı muhataplarımıza Suriye’de terör örgütü ile yaptıkları işbirliğini bitirmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Bunu karşılıklı görüşüyor hale gelmemiz, nispi de olsa bir mesafe alındığının göstergesi olarak yorumlanabilir.”





'ATEŞKES MÜZAKERELERİNDE HAREKETLENME VAR'

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'ateşkes masasını oyaladığını' belirten Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:





“Netanyahu her defasında masaya yeni şartlar koyuyor. Bu da kafasındaki askeri hedeflere varabilmek için müzakereleri zaman kazanma aracı olarak kullandığını gösteriyor. Biz başından beri ateşkesi kuvvetli şekilde desteklemekle beraber görüştüğümüz taraflara, Netanyahu’nun zaman kazanmak için ateşkes masasını oyalamakta olduğunu söylüyorduk. Gelinen aşamada, ateşkes müzakerelerinde bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Ancak Hamas bakımından burada önemli olan, İsrail’in eylemlerini geri dönüşü olmaksızın değiştirecek bir süreci mümkün kılabilecek şekilde ateşkese varılmasıdır."





'ABD SEÇİMLERİ SONRASI NETANYAHU'NUN STRETEJİSİ DEĞİŞEBİLİR'

5 Kasım'da düzenlenecek ABD'deki başkanlık seçimlerinin olası sonuçlarına da değinen Fidan, şöyle devam etti:





"ABD seçimlerinden çıkacak sonuçlara göre Netanyahu’nun bölgedeki yayılmacılık stratejisi artabilir. İsrail’in temel hedefi esasen Filistinlileri Gazze’den Mısır’a, Batı Şeria’dan Ürdün’e sürmektir. Bu senaryo bölgeyi daha da büyük bir istikrarsızlık içine sürükleyecektir. İsrail, ABD seçimlerinden sonra askeri misilleme ile yetinmek istemeyebilir. Netanyahu, İran’ın nükleer kabiliyetlerini ortadan kaldırma yönünde adımlar atabilir. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, çatışmanın başka ülkelere sıçrama ihtimali de artar."