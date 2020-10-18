Bakan Gül’e “hücredeki cinayet” ile ilgili zor sorular





Adalet Bakanı Abdullah Gül tarafından cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde, 29 Ağustos 2020 günü hükümlü olarak tutulduğu Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik bir hücrede vefat eden Mustafa Kabakçıoğlu’nun ölümü kamu vicdanını derinden yaraladığını belirten SP’li Karaduman, “Özellikle son aylarda artış gösteren cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik kötü muamele ve işkence iddiaları da –Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Konya Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gibi- göz önüne alındığında cezaevlerindeki vatandaşların can güvenliği noktasında ciddi endişeler uyanmaktadır” dedi.