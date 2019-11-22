Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Gül'den şaka gibi açıklama /22 Kasım 2019 19:40

Bakan Gül'den şaka gibi açıklama

Fabrika açılışında, yargı reformu ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Gül "Hukuk ne kadar güçlüyse ekonomi de o kadar güçlüdür. Görmek istemediğimiz bir takım uygulamaların sona erdiği, herkesin hukuka sonuna kadar güvendiği bir ortamı hep birlikte inşa etmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi tamamlayarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz." dedi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gaziantep’in Nizip ilçesinde katıldığı Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası’nın açılışında konuştu.

Yargı reformları ile ilgili mesajlar veren Bakan Gül, şöyle konuştu:

*Asayişin iyi olması, hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık gibi istenmeyen fiillerin olmamasını istiyoruz. Bu işler olduğunda da adil bir şekilde makul bir şekilde yargılama ile hak edenin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz.

*Yani güçlü bir hukuk sisteminin olması lazım. Yapanın yanına kâr kalan bir anlayış, hiçbir ülkede yatırımı getirmez.

*Yatırım hukuk devleti ne kadar güçlüyse, hukuk, adalet ne kadar güçlüyse orada oluyor. Orada istihdam olur, ekonominin çarkları da daha güvenle döner.

*Hukuk ne kadar güçlüyse ekonomi de o kadar güçlüdür. Ekonomi ve hukuk iç içe geçmiş kavramlardır. Bu yüzden Türkiye’de bir yargı reformu başlangıcımız var.

*Her geçen gün bu adımlarla birlikte Türkiye hukuk sistemi daha adil bir hale gelecek. Görmek istemediğimiz bir takım uygulamaların sona erdiği, herkesin hukuka sonuna kadar güvendiği bir ortamı hep birlikte inşa etmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi tamamlayarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz.
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