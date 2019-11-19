Bakan Gül'den yeni ceza indirimi açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek." dedi.





Gül, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.





BAKAN GÜL: CEZA İNDİRİMİ SONRAKİ YARGI PAKETLERİNDE OLABİLİR





İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, "Cezaya dair ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor." ifadelerini kullandı.





Bakan Gül infaz indirimine dair değişiklik için topu muhalefet partilerine attı.





İKTİDAR PARTİSİ MUHALEFETİ ADRES GÖSTERDİ





İnfaz indiminin seyrini TBMM'de siyasi parti gruplarının belirleyeceğini belirten Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hâkim." diye konuştu.





Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ceza indirimine yönelik teklifinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Gül, bu konuların siyasi partilerin iradesiyle oluşacağını, kendilerinin bir şey söyleme imkanlarının bulunmadığını söyledi.





Gül, cezaevlerinin mevcudunu rahatlatacak bir düzenlemenin olup olmadığına dair soruyu cevaplarken Meclisin bu konudaki takdirini idarenin uygulayacağını ifade etti.





2'NCİ PAKETTE NELER VAR?





Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade eden Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, 2'nci pakette daha çok usûl hükümlerine dair düzenlemeler olacağını kaydetti.