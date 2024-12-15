Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Güler'den teğmenler hakkında yeni açıklama! /15 Aralık 2024 16:10

Bakan Güler'den teğmenler hakkında yeni açıklama!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu mezuniyetinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen ve ihracı istenen teğmenlerle ilgili konuştu. Güler, "Konu, kaldırılan andı okumak veya 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır" dedi.

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Kara Harp Okulu mezuniyetinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak kılıçlarıyla yemin eden teğmenlerin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den yeni bir açıklama geldi. 

2024 yılı değerlendirme toplantısında medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin disipline sevk nedeninin "organize ve planlı disiplinsizlik" olduğu iddiasında ısrar ederek şu ifadeleri kullandı: 

"Türk Silahlı Kuvvetleri’nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Biz olaya en başından itibaren disiplin açısından baktığımızı defalarca ifade ettik. Konu yürürlükten kaldırılan andı okumak veya ’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Disiplin soruşturmasında hiçbir teğmene okunan metnin içeriği veya neden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dedin, diye soru sorulmadı. Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci devam etmektedir. Kurul kararını henüz vermedi. Bu aşamada kesin kanaat belirtmek uygun değil. Hep birlikte sonucu bekleyelim."


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