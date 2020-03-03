Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Hulusi Akar açıkladı: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 9 asker yaralı /03 Mart 2020 22:07

Bakan Hulusi Akar açıkladı: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 9 asker yaralı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Meclis'teki İdlib için düzenlenen kapalı oturumun ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Hulusi Akar açıkladı: İdlib'de 1 asker şehit... Sonraki Haber >>

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

4x4 araç devrildi

4x4 araç devrildi

Ambulansın kapısı açıldı

Ambulansın kapısı açıldı

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Gençler ile Hasbihal

Gençler ile Hasbihal

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:55:35