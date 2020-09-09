Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Hulusi Akar Alman mevkidaşıyla görüştü /09 Eylül 2020 21:34

Bakan Hulusi Akar Alman mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'in Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile görüştüğü ifade edildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile Doğu Akdeniz üzerine telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede "başta Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında" görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Akar'ın "Türkiye’nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalogla çözümünden yana olduğu, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği, bunlarla birlikte Türkiye’nin haklı ve kararlı olduğu, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceği ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceği"ni ifade ettiği kaydedildi.
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