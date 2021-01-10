Samanyolu Haber /Gündem / Bakan intihal iddiaları üzerine istifa etti /10 Ocak 2021 12:25

Bakan intihal iddiaları üzerine istifa etti

Avusturya Aile, Çalışma ve Gençlik Bakanı Aschbacher, yüksek lisans tezinde intihal bulunduğunun iddia edilmesi üzerine istifa etti.

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Avusturya Aile, Çalışma ve Gençlik Bakanı Christine Aschbacher, üniversite tezinde intihal yaptığına ilişkin iddialar üzerine görevinden istifa etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, açıklama yapan Aschbacher, "konu üzerinden yapılan siyasi saldırılara karşı ailesini korumak" için böyle bir karar aldığını söyledi.

Avusturyalı blogger Stefan Weber, Aschbacher'ın 2006'da sunduğu yüksek lisans tezinde "intihal, yanlış alıntılama ve Almanca dilinin yanlış kullanımı" bulunduğunu iddia etmişti

Weber, Aschbacher'in Slovakya'da bulunan Bratislava Teknik Üniversitesi'ne geçtiğimiz Mayıs ayında sunduğu teze ilişkin de benzer iddialarda bulundu.

Weber, bakanın tezlerinde "daha önce görülmemiş karmaşık dil, saçmalık ve intihal" bulunduğunu ve metnin beşte birden fazlasını Forbes dergisinde yayınlanan bir makaleden alıntılandığını öne sürmüştü.

Aschbacher, muhalefetin tepkilerinin ardından yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları reddetmişti.

Aschbacher, Viyana'nın güneyindeki Wiener Neustadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden yüksek dereceyle mezun olmuştu.
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