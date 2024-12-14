Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan Işıkhan anlattı: Emekliliği erteleyenlerin aylığı ne kadar düşecek? /14 Aralık 2024 09:05

Bakan Işıkhan anlattı: Emekliliği erteleyenlerin aylığı ne kadar düşecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP'lilere yaptığı sunumda bu yıl yerine bir sonraki yıl emekli olan SSK ve Bağ-Kur’luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 daha az olacağını söyledi.

SHABER3.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının son ayında ve 2025 yılında emeklilik başvurusu yapanlarla ilgili farkın değişmeyeceğini belirterek, yeni emekli olacakların aylıklarının yüzde 30 daha az olacağını söyledi.

2024 yılında emeklilik dilekçesi vermenin, 2025’e göre maaş açısından daha avantajlı olacağı iddiaları üzerine, çalışanlar "erken" emeklilik için başvurular yapmaya başlamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili AKP'li yetkililere yaptığı sunumda, 2025'te emekli olacakların aylıklarının yüzde 30 daha az olacağını kaydetti.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; 2024 ile 2025 yılı emekli aylık tutarlarında farklılığın sebeplerini anlatan Işıkhan, şunları söyledi:

“Özellikle enflasyonist dönemlerde aylık artışlarının TÜFE’nin üzerinde verilmesi güncelleme katsayısı ile aylık artışları arasındaki bağı koparmakta. Bu ise mevcut yılda emekli olan ile sonraki yılda emekli olan arasında alınan aylıklarda ciddi farklılıklara neden olmakta. Emekli aylıkları, 2024 yılının ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında artırıldı. 2024 yılı aylık artışı toplam yüzde 86,16 olarak gerçekleşti.

'YÜZDE 30 FARKA NEDEN OLACAK'

1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında emeklilik başvurusu yapan herkes bu zamlardan yararlanacak. 2025 yılında ise; geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45’i ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağını varsaydığımızda, 2024 yılına ilişkin güncelleme katsayısı yüzde 46,8 olacak. Primler, bu oranla güncellenece ve 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı arasında yaklaşık 40 puan fark oluşacaktır. Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur’luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Işıkhan anlattı: Emekliliği erteleyenlerin aylığı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:12:59